محادثات عراقية تركية حول مصادر المياه

أجرى وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، السبت، مع والي أفيون قره حصار التركية، غوغكمان جيجك، محادثات تتعلق بالمصادر المائية.

وفي تصريح مقتضب، قال والي أفيون، لـ"لأناضول": "وزير الموارد المائية العراقي زار مدينتنا وهو أمر أسعدنا، الوزير الضيف جاء بدعوة من الوزير التركي".

وأضاف جيجك: "كانت هناك زيارات للتعرف على مصادر المياه، والمؤسسات المائية في الولاية، وكانت هناك أعمال عديدة خلال هذه الزيارة، وتعرف على المدينة وطلبنا منه أن يعتبر نفسه وكأنه في مدينته".

من ناحيته، قال الوزير العراقي: "الحقيقة أشعر بسعادة بالغة بتواجدي في هذه المدينة العظيمة والتطور الكبير الذي حصل فيها".

وأضاف: "الزيارة جاءت بدعوة من (وزير المياه والغابات التركي السابق) فيسل أرأوغلو للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)".

وتابع: "أصبحت هذه المدينة نموذجا لكل المدن التي سنزورها في تركيا من وقت لآخر، أشكر الوالي على هذه الاستضافة، ونتمنى لهذه المدينة التطور والتقدم".

المصدر: "الأناضول"