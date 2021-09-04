وزير الدفاع الإيراني: أغلب دول الشرق الأوسط تلبي حاجاتها الدفاعية بالتبعية لقوى الاستكبار

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، إن أغلب دول الشرق الأوسط تلبي احتياجاتها الدفاعية عبر اللجوء إلى "قوى الاستكبار والتبعية التامة لها".

وأشار آشتياني، خلال لقاء عقده اليوم السبت مع قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إلى استعداد وزارة الدفاع لتقديم مختلف الخدمات للوحدات العملاتية للقوة البرية للحرس الثوري.

وقال: "إن وزارة الدفاع مجموعة قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة في ظل الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحكيمة والاعتماد على المعرفة الوطنية".

واعتبر أن "غالبية دول المنطقة تقوم بتلبية احتياجاتها الدفاعية باللجوء إلى قوى الاستكبار ونظام الهيمنة والتبعية التامة والكاملة لها وإنفاق أثمان باهظة بينما لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تابعة لأي دولة أجنبية في أي وقت من الأوقات في أقسى ظروف الحظر الاقتصادي والسياسي وغير ذلك وتمكنت من تحقيق مكانة قيمة في قوة الردع والاقتدار الدفاعي".

وأعرب آشتياني عن أمله بالتعاطي والتعاون بين جميع أجزاء القوات المسلحة في الحفاظ على المصالح الوطنية، وأضاف: "إننا نعتقد أن القوة البرية للحرس الثوري الإيراني بمعية القوة البرية للجيش هما اليوم بكامل الاقتدار والعزة والجهوزية في الخط الأمامي لمواجهة الأعداء وتؤديان دورا كبيرا في ضمان أمن البلاد".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية