البرازيل تسجل 25565 إصابة و756 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيلها 25565 إصابة و756 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25565، مقابل 27345 الأربعاء و26280 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20856 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 756 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 737 الأربعاء و764 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 582670 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالات