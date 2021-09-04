مركز الأعاصير الأمريكي: "لاري" يشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثانية
AFP CHANDAN KHANNA
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قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن إعصار "لاري" اشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية يوم الجمعة.
وأضاف المركز أنه من المتوقع المزيد من اشتداد الإعصار خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصبح "لاري" إعصارا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال المركز، ومقره ميامي إن "لاري" على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر، وهي بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة.
المصدر: "رويترز"
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