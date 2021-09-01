واشنطن.. توقعات باشتداد العاصفة "لاري" لتصبح إعصارا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية "لاري" تشتد بسرعة، ومن المتوقع أن تتفاقم لتصبح إعصارا مساء الأربعاء.

وقال خبير أرصاد في ميامي إن العاصفة "لاري" على بعد حوالي 370 ميلا (595 كم) بين الغرب والجنوب الغربي من أقصى جنوب جزر الرأس الأخضر.

وأضاف أنه ستصحبها رياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة (110 كم/ ساعة)".

المصدر: "رويترز"