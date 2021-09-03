الدنمارك: لن نعترف بأي حكومة لـ"طالبان"

قال يبي كوفود، وزير الخارجية الدنماركي، إن بلاده لن تعترف بأي حكومة تشكلها حركة "طالبان" الأفغانية.

وأضاف الوزير في حديثه مع الإذاعة الدنماركية "دي آر" يوم الجمعة أن قادة بلاده يشعرون بالقلق بشأن "ضمان أن التقدم الذي أحرزناه على مدار عقدين من الجهود في أفغانستان يمكن أن يستمر".

وأوضح أن الأولوية الأكثر إلحاحا هي ضمان أن يتمكن كل شخص مدرج بقائمة الإجلاء الدنماركية من مغادرة أفغانستان "بترتيب جيد".

وكانت مصادر في "طالبان" قالت إن الملا عبد الغني بردار، أحد مؤسسي الحركة، سيرأس الحكومة الجديدة في أفغانستان.

المصدر: "أسوشيتد برس"