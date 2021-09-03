 
مباشر

أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم "طالبان" في بنجشير

أخبار العالم

أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم
Twitter @TOLOnews video screengrab
النائب السابق لرئيس أفغانستان أمر الله صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7iy

وجه أمر الله صالح، النائب السابق لرئيس أفغانستان، الذي أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على كابل، اتهامات لباكستان بدعم "طالبان" في منطقة بنجشير.

وقال صالح في كلمة مصورة نقلتها وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية إن "الوضع مقعد، فقد واجهنا توغلا لـ "طالبان" وحلفائها من تنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية المحلية التي تدعمها باكستان كالعادة".

وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام".

إقرأ المزيد
مصادر من
مصادر من "طالبان": الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

وشنت حركة "طالبان" هجوما على منطقة بنجشير شمال شرقي أفغانستان، حيث معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" بقيادة أحمد مسعود.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة "طالبان" على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا