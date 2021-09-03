أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم "طالبان" في بنجشير

وجه أمر الله صالح، النائب السابق لرئيس أفغانستان، الذي أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على كابل، اتهامات لباكستان بدعم "طالبان" في منطقة بنجشير.

وقال صالح في كلمة مصورة نقلتها وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية إن "الوضع مقعد، فقد واجهنا توغلا لـ "طالبان" وحلفائها من تنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية المحلية التي تدعمها باكستان كالعادة".

امرالله صالح، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت، به طلوع‌نیوز می‌گوید که وی در پنجشیر است و هم اکنون نبردهای شدید میان جبهه مقاومت و گروه طالبان جریان دارد. #طلوع‌نیوزpic.twitter.com/HGnRLFqtog — TOLOnews (@TOLOnews) September 3, 2021

وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام".

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وشنت حركة "طالبان" هجوما على منطقة بنجشير شمال شرقي أفغانستان، حيث معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" بقيادة أحمد مسعود.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة "طالبان" على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.

المصدر: وكالات