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مصادر من "طالبان": الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

مصادر من "طالبان": الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

أخبار العالم

مصادر من
Reuters FW1F/Matthew Lewis
مقاتلو حركة طالبان الأفغانية
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نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر من "طالبان" أن الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان.

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"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في بنجشير

وقال أحد قادة الحركة للوكالة "بحمد الله، نحن نسيطر على أفغانستان بأكملها. لقد هزم مثيرو الشغب وبنجشير الآن تحت قيادتنا".

وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" أنه "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".

وكانت تقارير إعلامية تتحدث عن فشل محاولة "طالبان" لاقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة.

المصدر: "رويترز"

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