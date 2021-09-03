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"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في بنجشير

"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في بنجشير

أخبار العالم

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أعلنت حركة "طالبان" أنها أحكمت سيطرتها على منطقة بريان، ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.

يتبع..

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