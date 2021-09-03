"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في بنجشير
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أعلنت حركة "طالبان" أنها أحكمت سيطرتها على منطقة بريان، ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.
يتبع..
أعلنت حركة "طالبان" أنها أحكمت سيطرتها على منطقة بريان، ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.
يتبع..
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