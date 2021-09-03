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"نوفوستي": "طالبان" تعلن سيطرتها على 20% من أراضي بنجشير

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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أعلنت لها أنها تسيطر الآن على 20% من أراضي ولاية بنجشير وتواصل تقدمها نحو مركزها.

وذكرت "طالبان" للوكالة أنها تأمل في الاستيلاء على بنجشير بالكامل في غضون الأيام القليلة القادمة.

يتبع..

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