"نوفوستي": "طالبان" تعلن سيطرتها على 20% من أراضي بنجشير

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أعلنت لها أنها تسيطر الآن على 20% من أراضي ولاية بنجشير وتواصل تقدمها نحو مركزها.

وذكرت "طالبان" للوكالة أنها تأمل في الاستيلاء على بنجشير بالكامل في غضون الأيام القليلة القادمة.

يتبع..