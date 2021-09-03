RT تنشر لقطات حصرية لقوات المقاومة ضد "طالبان" في بنجشير

نشرت شبكة RT لقطات حصرية من ولاية بنجشير الأفغانية التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في أفغانستان.

وتظهر هذه اللقطات مقاتلين وقياديين في قوات المقاومة ومعداتهم العسكرية، وهم يشددون على أن "جبهة المقاومة الوطنية" تسعى إلى السلام، غير أنها لن تتردد في الدفاع عن الولاية إذا استمرت "طالبان" في التعويل على الخيار العسكري.

ووجه المقاتل المدعو عبد الرؤوف رسالة إلى "طالبان"، قائلا:"ليس لدينا أي مشاكل في الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية والأدوات اللازمة. إننا مستعدون للسلام أولا، لكن إذا رغب أحد في القتال فإننا مستعدون لذلك أيضا".

بدوره، خاطب سرمان حميد، القيادي في قوات المقاومة في منطقة أنابة في بنجشير عند الحدود مع ولاية كابيسا المجاورة، "طالبان" بالقول: إذا رغبتم في إجراء محادثات (لصنع السلام) فإننا لن نرفض ولن نقول لا، لكن إذا أردتم دخول بنجشير بالقوة أو اعتقدتم أننا سنستسلم لكم فإن ذلك ليس سوى وهمكم".

وتابع: "لن نفعل ذلك، وسندافع ليس عن بنجشير وحدها بل عن أفغانستان بأكملها، خاصة وأن الكثيرين يصلون بنجشير من قندهار وهلمند وبكتيكا، وإن شاء الله سنظل موحدين وسندخل القصر الرئاسي بعون الله".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان قوات المقاومة و"طالبان" على حد سواء عن إحرازهما تقدما ميدانيا على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.

المصدر: RT