مهاجرون بينهم عرب عالقون على الحدود بين بيلاروس وبولندا ولاتفيا

قالت السلطات البيلاروسية إن مجموعات من المهاجرين، معظهم من العراق وأفغانستان، عالقون على حدود بيلاروس مع بولندا ولاتفيا.

وأوضح نائب رئيس لجنة الحدود في بيلاروس، رومان بودلينيف، إنه في الوقت الحالي هناك أربع مجموعات على الأقل من المهاجرين، معظمهم من العراق وأفغانستان، ويبلغ إجمالي عددهم حوالي 60 شخصا، عالقين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بودلينيف: "في الوقت الحالي، رصدنا مجموعات من اللاجئين على الحدود، اثنتين على الحدود مع لاتفيا، واثنتين على الحدود مع بولندا. ويبلغ إجمالي عدد المهاجرين في هذه المجموعات حوالي 60 شخصا.

وفي الوقت نفسه ، شدد على أن "الوضع يتغير كل ساعة"، مشيرا إلى أنه "من الصعب تتبع تحركات المهاجرين، لأن زملاءنا من حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة يحاولون باستمرار دفع اللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى أراضينا، وغالبا باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة، والترهيب بالأسلحة والكلاب".

المصدر: نوفوستي