بولندا تفرض حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس بسبب الهجرة غير الشرعية

وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، مرسوما يقضي بفرض حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس، بسبب الوضع هناك حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

وفقا لأحدث البيانات، منذ بداية شهر أغسطس الماضي، سجل حرس الحدود البولنديون أكثر من 3 آلاف محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني، بينما طوال عام 2020 بأكمله سُجلت هناك 120 محاولة فقط.

وقد توجه مجلس الوزراء بطلب للرئيس البولندي بتفعيل نظام خاص على تلك الحدود، وسيتم فرضه لمدة 30 يوما، مع إمكانية التمديد.

في الفترة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس.

من جانبه صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، موضحا أنه "لا أموال (لدى بلاده)، ولا طاقة للقيام بذلك".

المصدر: نوفوستي