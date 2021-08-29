بولندا تسيّج الحدود مع بيلاروس بالأسلاك الشائكة - فيديو

ذكرت وسائل إعلام ومصادر مطلعة أن الجيش البولندي بدأ تسييج مقطع حدودي مع بيلاروس بالأسلاك الشائكة، لمنع تسلل طالبي اللجوء عبر أراضي بيلاروس.

وأظهر فيديو مصور العسكريين البولنديين وهم يربطون الأسلاك الشائكة بالدعامات المعدنية مستخدمين معدات خاصة وآليات.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن "الحكومة البولندية تواصل الالتزام بالخطاب السياسي الصارم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، وفي المستقبل ستكافح وارسو ضد الدخول غير القانوني إلى البلاد".

من جهته، أكد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق، أن "هناك خططا لبناء جدار بارتفاع 2.5 متر على الحدود مع بيلاروس".

بدورها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولندا إلى "قبول مجموعة من المهاجرين الذين تدفقوا من الشرق الأوسط إلى بيلاروس لأكثر من أسبوعين قاصدين الاتحاد الأوروبي".

ووجد آلاف المهاجرين من العراق وسوريا وأفغانستان ودول أخرى يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي أنفسهم في وضع صعب في الأشهر الأخيرة، حيث لا يسمح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي من بيلاروس، ولا يسمح حرس الحدود البيلاروسي لهم بالعودة إلى بيلاروس ليبقوا عالقين على الحدود.

المصدر: "إنترفاكس"