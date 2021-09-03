 
مباشر

بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لدول جوار أفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين

أخبار العالم

بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لدول جوار أفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين
Reuters WANA NEWS AGENCY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7ai

أعلنت بريطانيا أنها سترصد 30 مليون جنيه استرليني لمساعدة الدول المجاورة لأفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين.

وقالت الحكومة البريطانية إن 10 ملايين جنيه استرليني ستكون متاحة فورا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيره من المنظمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وسيوجه باقي الأموال إلى الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين، لكي تكون قادرة على توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية لهم.

إقرأ المزيد
باكستان: فرار نحو 4 ملايين لاجئ أفغاني إلى أراضينا
باكستان: فرار نحو 4 ملايين لاجئ أفغاني إلى أراضينا

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "من الضروري مساعدة من يغادرون أفغانستان ويجب ألا نسمح بأن تقوض الأزمة الناشئة هناك الاستقرار في المنطقة".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من أفغانستان قد يبلغ نحو 500 ألف شخص مع نهاية العام الجاري.

وأكدت بريطانيا أنها ستستقبل نحو 20 ألف أفغاني، ونحو 5 آلاف منهم خلال السنة الأولى.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا