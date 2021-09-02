مقتل شخصين بإطلاق نار وسط إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فجر الجمعة، بمقتل شخصين اثنين بمدينة نيتساني عوز وسط إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن مجهولين أطلقوا النار على سيارة بالمنطقة، فيما أعلن المسعفون وفاة شخصين في الواقعة.

وأوضح موقع "عرب 48" أن الضحيتين من مدينة قلنسوة، ويدعى أحدهما يوسف تكروري (45 عاما)، والقتيل الثاني يدعى خالد سلامة (37 عاما).

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة إسعاف وعددا كبيرا من رجال الأمن في موقع إطلاق النار الذي يجري التحقيق في أسبابه.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "عرب 48"