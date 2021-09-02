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خفر السواحل الأمريكي يحقق في تقارير حول تسرب نفطي بعد إعصار "آيدا"

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خفر السواحل الأمريكي يحقق في تقارير حول تسرب نفطي بعد إعصار
Globallookpress
تسرب نفط في البحر (صورة تعبيرية)
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أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه يحقق في تقارير عن تسربات نفطية محتملة ناجمة عن الإعصار "آيدا" بعد نشر صور جوية من قبل وكالة "أسوشيتد برس".

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، غابرييل ويزدوم، يوم الخميس، إنه تم إرسال طائرة للتحقيق في تقارير عن بقعة بطول أميال في خليج المكسيك جنوب بورت فورشون في ولاية لويزيانا.

وأضاف ويزدوم أن "الطائرات ستحلق فوق مصفاة نفط رئيسية على طول نهر المسيسيبي جنوب نيو أورليانز، بعد تقرير عن لمعان بلون قوس قزح في مياه الفيضانات".

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" لأول مرة أمس الأربعاء عن التسربات المحتملة بعد مراجعة الصور الجوية لمنطقة الكارثة التي التقطتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وأظهرت الصور الجوية أيضا فيضانات كبيرة في مصفاة "فيليبس 66" أليانس الواقعة في بيل تشاس بلويزيانا، وفي بعض أقسام المصفاة، ظهر لمعان قوس قزح على المياه المؤدية إلى النهر.

وفي بيانات صدرت بعد العاصفة يومي الإثنين والثلاثاء، قالت "فيليبس 66" إنها تقوم بتقييم الظروف في مصفاتها، لكنها لم تقدم أي مؤشر على أي مخاطر بيئية.

المصدر: "أ ب"

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