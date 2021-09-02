ولاية أمريكية تسمح لسكانها بحمل أسلحتهم في أي مكان بدون إذن خاص

أقر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ آبوت، قانونا يسمح لسكان الولاية بحمل أسلحتهم النارية معهم في أي مكان بدون إذن خاص، في خطوة يعتبر الخبراء أنها ستصعب عملية الحد من عنف السلاح.

وهذا التشريع هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين المؤيدة لحمل السلاح التي أقرها المشرعون بالولاية هذا العام مع تزايد حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد.

وقد ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في تكساس بنسبة 14٪ هذا العام مع ما يقرب من 3200 عملية إطلاق نار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتي سجلت ما يقرب من 2800 عملية إطلاق نار، وفقا لبيانات جمعها Gun Violence Archive.

وكشفت البيانات أن حوادث العنف بالأسلحة النارية هذا العام تمثل زيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي شهدت 2100 عملية إطلاق نار.

المصدر: CNN