 
مباشر

منظمة الصحة العالمية ترفض الاستخدام الواسع لجرعات كوفيد-19 المعززة

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية ترفض الاستخدام الواسع لجرعات كوفيد-19 المعززة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r722

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يعارض "الاستخدام الواسع النطاق للجرعات المعززة" للأشخاص الأصحاء في الوقت الحالي مشددا على الحاجة إلى إيصال جرعات لقاح كوفيد-19إلى البلدان الفقيرة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تصريحاته في برلين، الأربعاء، إلى أن منظمته، التابعة للأمم المتحدة، شهدت الأسبوع الماضي أول انخفاض في الإصابات الجديدة عالميا منذ أكثر من شهرين.

إقرأ المزيد
الصحة العالمية تحذر من أن يقضي كورونا على 236 ألف أوروبي خلال 60 يوما
الصحة العالمية تحذر من أن يقضي كورونا على 236 ألف أوروبي خلال 60 يوما

وتابع المسؤول: "من الواضح أن هذا أمر مرحب به جدا، لكنه لا يعني الكثير"، حيث أن العديد من البلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الإصابات و"تفاوتات مروعة" في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعا تيدروس إلى وقف استخدام الجرعات المعززة (الثالثة) على الأقل حتى نهاية سبتمبر "للسماح لتلك البلدان المتأخرة في التطعيمات باللحاق بالركب".

وأوضح أن: "الجرعات الثالثة قد تكون ضرورية للسكان الأكثر عرضة للخطر، حيث يوجد دليل على تضاؤل المناعة في حالات المرض الشديدة".

المصدر: أسوشيتيد برس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا