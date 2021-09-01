أفغانستان تتسلم أول شحنة من البضائع المستوردة بعد تولي "طالبان" السلطة

تسلمت أفغانستان، اليوم الأربعاء، أول شحنة من البضائع المستوردة بعد تولي حركة "طالبان" السلطة، وفق ما أفادت به غرفة التجارة الإقليمية.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن الشحنة وصلت عبر إقليم بلخ المتاخم لأوزبكستان، وتضمنت مواد غذائية ومستلزمات أساسية.

ومع بداية عهد جديد تحت حكم "طالبان" في كابل، تراصت طوابير طويلة خارج البنوك وارتفعت الأسعار في الأسواق لتؤكد هواجس الحياة اليومية التي تواجه السكان بعد سيطرة الحركة بسرعة مذهلة على المدينة قبل أسبوعين.

ومن منظور "طالبان"، تمثل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة أكبر تحد يواجه الحركة وسط هبوط قيمة العملة وارتفاع التضخم بما يزيد المعاناة في بلد يعيش فيه أكثر من ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"