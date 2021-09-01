لوكاشينكو: البرامج الاتحادية مع روسيا لا تعني فقدان السيادة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء إن اعتماد روسيا وبيلاروس للبرامج الاتحادية (خرائط طريق التكامل) لن يترتب عليه فقدان السيادة.

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه بمقدور روسيا وبيلاروس بناء علاقات غير موجود لا في الدول الفيدرالية ولا في الموحدة.

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وأضاف لوكاشينكو معلقا على البرامج الاتحادية المخطط لإقرارها: "لا يدور الحديث بتاتا عن فقدان السيادة. نحن اليوم مثقفون وأذكياء لدرجة أنه بدون فقدان سيادة أي من جانب روسيا أو بيلاروس، يمكننا بناء علاقات غير موجودة في الدول الفيدرالية أو الموحدة".

المصدر: نوفوستي