لوكاشينكو: البرامج الاتحادية مع روسيا لا تعني فقدان السيادة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6te
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء إن اعتماد روسيا وبيلاروس للبرامج الاتحادية (خرائط طريق التكامل) لن يترتب عليه فقدان السيادة.
وأشار لوكاشينكو، إلى أنه بمقدور روسيا وبيلاروس بناء علاقات غير موجود لا في الدول الفيدرالية ولا في الموحدة.
وأضاف لوكاشينكو معلقا على البرامج الاتحادية المخطط لإقرارها: "لا يدور الحديث بتاتا عن فقدان السيادة. نحن اليوم مثقفون وأذكياء لدرجة أنه بدون فقدان سيادة أي من جانب روسيا أو بيلاروس، يمكننا بناء علاقات غير موجودة في الدول الفيدرالية أو الموحدة".
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.