 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قوات المقاومة في بنجشير تعلن صد هجمات لـ"طالبان" وقتل مئات من عناصرها

لوكاشينكو: البرامج الاتحادية مع روسيا لا تعني فقدان السيادة

أخبار العالم

لوكاشينكو: البرامج الاتحادية مع روسيا لا تعني فقدان السيادة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6te

 قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء إن اعتماد روسيا وبيلاروس للبرامج الاتحادية (خرائط طريق التكامل) لن يترتب عليه فقدان السيادة.

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه بمقدور روسيا وبيلاروس بناء علاقات غير موجود لا في الدول الفيدرالية ولا في الموحدة.

إقرأ المزيد
بوتين ولوكاشينكو يوقعان على آخر
بوتين ولوكاشينكو يوقعان على آخر "خرائط طريق" التكامل في 9 سبتمبر

وأضاف لوكاشينكو معلقا على البرامج الاتحادية المخطط لإقرارها: "لا يدور الحديث بتاتا عن فقدان السيادة. نحن اليوم مثقفون وأذكياء لدرجة أنه بدون فقدان سيادة أي من جانب روسيا أو بيلاروس، يمكننا بناء علاقات غير موجودة في الدول الفيدرالية أو الموحدة".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا