سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل كاليفورنيا

أفاد أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية الثلاثاء بأن مروحية عسكرية سقطت في البحر بعد إقلاعها من حاملة طائرات قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي البلاد.

وقال الأسطول عبر "تويتر": "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

وأضاف: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

ولم يذكر الأسطول ما إذا كان الحادث أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف أفراده.

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

المصدر: "رويترز"