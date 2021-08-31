البيت الأبيض يتعهد بإجلاء المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن في 2008
تعهد البيت الأبيض بإجلاء المترجم الأفغاني الذي كان يرافق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أثناء رحلته في أفغانستان عام 2008، وساعده عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية.
وردا على سؤال ماذا يمكن للبيت الأبيض أن يقول للمترجم الذي يقال إنه بقى في أفغانستان بعد سقوط كابل بيد "طالبان"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "شكرا على أنكم قاتلتم معنا خلال الـ20 سنة الأخيرة. وشكرا على مساعدتكم لبعض الأشخاص الأعزاء علينا أثناء تلك العاصفة الثلجية... ونحن سنجليكم تقديرا لخدمتكم. وهذا ما نعتزم القيام به".
13 years ago, Afghan interpreter Mohammed rescued then- Sen. Biden stranded in a remote Afghanistan valley after their helicopter made an emergency landing.— Reagan Battalion (@ReaganBattalion) August 31, 2021
He and his family were abandoned by @JoeBiden in Afghanistan, now the Taliban is after them https://t.co/9zw3wEgoO2pic.twitter.com/I2Bk2vkbUB
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كتبت أن المترجم الذي ساعد بايدن في أفغانستان عام 2008 ما زال في أفغانستان، ولم يتمكن من مغادرة البلاد مع القوات الأمريكية التي أنجزت الانسحاب في 30 أغسطس.
وحسب معلومات الصحيفة، فإن المترجم يختبئ الآن من حركة "طالبان".
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن إتمام انسحابها من أفغانستان وإنهاء العملية الأمريكية في البلاد التي استمرت 20 سنة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان، بينهم 6 آلاف أمريكي.
المصدر: نوفوستي
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