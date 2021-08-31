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باكستان.. مقتل 11 عنصرا من "داعش" في اشتباك مع الجيش في بلوشستان

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باكستان.. مقتل 11 عنصرا من
Reuters FAYAZ AZIZ
القوات الباكستانية
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أعلنت الشرطة الباكستانية القضاء على 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباكات مع وحدات مكافحة الإرهاب في إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد.

وأضافت الشرطة أن "وحدات مكافحة الإرهاب نفذت مداهمة في منطقة ماستونغ بناء على معلومات استخباراتية، حيث قتل إرهابيو "داعش" مؤخرا ضابطي شرطة".

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وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وبنادق هجومية" في وكر الإرهابيين.

المصدر: ABC NEWS

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