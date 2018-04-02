"داعش" يقتل 4 مسيحيين بهجوم في باكستان

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني باكستاني قوله، إن 4 مسيحيين قتلوا وأصيبت طفلة أخرى في جنوب غرب باكستان بهجوم مسلح لتنظيم "داعش" على الأقلية المسيحية.

ووفقا لما أورده مركز سايت الأمريكي المتخصص برصد مواقع التنظيمات الإرهابية، فقد أعلن فرع تنظيم "داعش" في افغانستان وباكستان، المسمى تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، مسؤوليته عن الهجوم.

وصرح قائد الشرطة في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان، التي وقع فيها الهجوم، معظم جاه أنصاري للوكالة الفرنسية قائلا: " 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم امرأة وسائق وهو مسيحي أيضا قتلوا حين تعرضت عربة يستقلونها لهجوم بالرصاص".

وأفاد أنصاري أن "التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الضحايا تعرضوا لهذا الكمين بسبب ديانتهم"، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في أحد أحياء مدينة كويتا غالبية سكانه من المسيحيين.

وتواجه الشرطة والجيش في باكستان المتمردين الإسلاميين والقوميين في بلوشستان الغنية بالموارد المعدنية، والتي تشهدت هجمات وأعمالا تخريبية ضد البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة