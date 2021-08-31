غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية تلوح في أفق أفغانستان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" حيال الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان، التي دخلت "مرحلة جديدة".

واعتبر غوتيريش أن "كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، حيث أن نصف سكان أفغانستان أي حوالي 18 مليون نسمة، يحتاجون لمساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة".

وقال: "في الأسبوع المقبل سنحدد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا ومتطلبات التمويل خلال الأشهر الأربعة المقبلة لأفغانستان"، داعيا الدول الأعضاء "لتقديم تمويل شامل ومرن في الوقت المناسب".

المصدر: CNN + "أ ف ب"