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ميركل: نتحدث مع قطر وتركيا بشأن استئناف عمل مطار كابل

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ميركل: نتحدث مع قطر وتركيا بشأن استئناف عمل مطار كابل
Reuters Markus Schreiber/Pool via REUTERS
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها تخوض محادثات مع السلطات القطرية والتركية حول استئناف عمل المطار الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

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وخلال مؤتمر صحفي في برلين قالت ميركل إن "الحديث يدور عن متى سيبدأ المطار عمله وهو ما أجرينا محادثات حوله مع قطر وتركيا". وتابعت أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكد استعداد برلين لتقديم مساعدة فنية لاستئناف عمل الميناء الجوي.

وأشارت ميركل إلى أن المطار في كابل يلعب دورا حيويا بالنسبة لأفغانستان في إيصال "مساعدات طبية وإنسانية"، إلى البلاد، بالإضافة إلى أهمية المطار لأنشطة منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وذكرت ميركل أن ألمانيا تقدر عدد الأفغان ممن عملوا لصالح منظمات التنمية ومن حقهم طلب إجلائهم إلى ألمانيا في حالة شعورهم بالخطر، بما يتراوح بين 10 آلاف و40 ألفا، وذلك بعد أن تمكن معظم الأفغان الذين تعاونوا مع القوات المسلحة الألمانية من مغادرة البلاد.

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وذكرت المستشارة الألمانية أن على الحكومة أن تحدد الآن عدد الراغبين منهم في مغادرة البلاد، موضحا أن "لا أحد يقرر ترك منزله بسهولة".

 وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنينزي، أعلن أمس الاثنين أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان، مشيرا إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني عن مطار كابل".

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"

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