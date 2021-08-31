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قوات بنجشير تعلن مقتل 8 من مسلحي "طالبان"

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قوات بنجشير تعلن مقتل 8 من مسلحي
Reuters AAMAJ NEWS AGENCY
عناصر من قوات المقاومة الأفغانية المناهضة لـ"طالبان" في بنجشير
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أفاد ممثل عن أكبر جماعة أفغانية مناهضة لحركة "طالبان" بأن 8 أفراد من عناصر "طالبان" قتلوا خلال اشتباك مع مقاتليها في وادي بنجشير شمال العاصمة الأفغانية كابل مساء الاثنين.

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وسائل إعلام: قوات بنجشير تصد هجوما لـ"طالبان"

وقال فهيم دشتي، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن القتال وقع عند المدخل الغربي للوادي حيث هاجمت "طالبان" مواقع للمقاومة.

وقال إن الهجوم، الذي ربما كان يهدف لاختبار دفاعات الوادي، تم صده حيث قتل 8 من عناصر طالبان وأصيب 8 آخرون، بينما أصيب اثنان من قوات المقاومة.

منذ سقوط كابل في أيدي "طالبان" في 15 أغسطس، تبقى بنجشير آخر ولاية في أفغانستان لا تسيطر عليها "طالبان"، وهي المعقل الوحيد المتبقي للمعارضة، مع أن اشتباكات وقعت أيضا في مقاطعة بغلان المجاورة بين "طالبان" وقوات الميليشيات المحلية.

المصدر: "رويترز"

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