وسائل إعلام: قوات بنجشير تصد هجوما لـ"طالبان"

أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن مصدر مقرب من قيادات ولاية بنجشير بأن مقاتلي "طالبان" هاجموا يوم الاثنين تجمّعا سكنيا في الولاية، وأن قوات بنجشير صدت الهجوم.

وأشارت صحيفة "تولو نيوز" إلى أن "الهجوم تم صده وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة".

من جهته، أعرب أحمد مسعود زعيم المقاومة المناهضة لحركة "طالبان" في ولاية بنجشير الأفغانية الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى حل بدعم من دول المنطقة يتيح تفادي سيناريو مواجهة عسكرية بين الطرفين.

ولفت مسعود إلى وجود تضارب بين تصريحات "طالبان" عن رغبتها في الحوار وتحركاتها على الأرض، ورجح أن تتطور الأمور حول بنجشير حسب سيناريو التصعيد والمواجهة بـ50%.

وأشار مسعود إلى أنه لم يتلق دعوات من "طالبان" لتولي مقعد في مجلس يدير البلاد، وأنه تحدث غير مرة مع مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين في الحركة، ومن المتوقع أن يجري اتصالا قريبا مع رئيس مكتبها السياسي عبد الغني برادر.

وبنجشير آخر ولاية في أفغانستان لا تسيطر عليها "طالبان"، وهي المعقل الوحيد المتبقي للمعارضة.

المصدر: "نوفوستي" + "RBC"