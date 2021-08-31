تركيا.. "الشعب الجمهوري" يتعهد بإعادة كل المفصولين إلى عملهم

نقل رئيس مؤسسة "أوراسيا" التركية للأبحاث كمال أوزقيراز عن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، تعهده بإعادة كافة المفصولين تعسفيا إلى عملهم مرة أخرى.

وقال أوزقيراز إن "كيليتشدار أوغلو أكد أن كل قوانين مراسيم الطوارئ التي تم بموجبها فصل مئات الآلاف، غير قانونية، وبما أن المرسوم بقانون إجراء إداري، فهو تنفيذ خارج نطاق القضاء".

وأضاف: "أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسيقوم أولا بإعادة تعيين كل من وقعوا ضحية لعمليات الفصل خارج نطاق القضاء خلال حالة الطوارئ لوظائفهم مرة أخرى".

وتابع: "كليتشدار أوغلو ذكر أنه بالنسبة للمفصولين المرفوع ضدهم دعوى قضائية، فسيتم محاكمتهم من جديد".

ويطالب حزب "الشعب الجمهوري"بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب "العدالة والتنمية" وحليفه الانتخابي دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية"، يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل 5 سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف بتهمة الانتماء لـ"حركة الخدمة"، التي تحملها الحكومة مسؤولية تدبير الانقلاب، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات.

المصدر: "زمان التركية"