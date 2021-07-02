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أردوغان: الانتخابات ستجرى في موعدها

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أردوغان: الانتخابات ستجرى في موعدها
Reuters
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في البلاد، ستجرى في موعدها المحدد في يونيو 2023.

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وخلال زيارة إلى ولاية صقاريا شمال غربي تركيا قال أردوغان إن الشعب سيلقن من وصفهم بالكاذبين "الدرس اللازم مجددا عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف في كلمة تخللت تفقده مصنعا لجنازير الدبابات في الولاية، أن "تركيا تخطط لإنتاج دبابات "ألطاي" المحلية في هذا المصنع، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى منها للجيش مطلع 2023، وأعرب عن ثقته بأن تلك الدبابات "ستكون مزودة بأحدث التكنولوجيات في فئتها".

وحول الوجود التركي في الخارج، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنحتفظ بوجودنا".

المصدر: "الأناضول"

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