بريطانيا مستعدة لضرب "داعش" في أفغانستان

أعلن قائد القوات الجوية الملكية البريطانية مايك ويغستون أن قواته مستعدة لضرب مواقع تنظيم "داعش" في أفغانستان عند الضرورة.

وقال ويغستون في حديث لصحيفة "ذي تلغراف" البريطانية: "في نهاية المطاف يجب أن نكون قادرين على لعب دورنا في التحالف الدولي لدحر "داعش"، بغض النظر عما إذا كان الحديث عن الغارات أو إرسال قوات أو معدات إلى دولة معينة على نطاق واسع وبسرعة".

وأضاف: "إذا لدينا إمكانية للمساهمة، فليس لدي أدنى شك في أننا سنكون على استعداد لذلك. وهذا سيكون أينما رفع التطرف العنيف رأسه، وشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على المملكة المتحدة وحلفائنا".

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وأشار إلى أن أفغانستان تعتبر إحدى البلدان التي يصعب الوصول إليها، لكن القوات البريطانية قادرة على العمل هناك.

ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بريطانيا ستستخدم "كل الوسائل الضرورية" لمحاربة "داعش".

وكان الفرع المحلي لتنظيم "داعش" في أفغانستان قد استهدف مطار كابل في 26 أغسطس الجاري، مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وأعلنت واشنطن عن توجيه ضربات جوية لمواقع تابعة لـ"داعش" في أفغانستان.

المصدر: "ذي تلغراف"