وزير الخارجية البريطاني يحث حلفاء بلاده على التعاون لمساعدة الأفغان على المغادرة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب حث نظراءه في الدول الحليفة على العمل معا لتوفير خروج آمن من أفغانستان للمواطنين المؤهلين والمتمسكين بالرحيل عن بلادهم.

وذكر بيان عن الوزارة أن راب شدد على أنه يجب الحكم على قيادة حركة "طالبان" بناء على أفعالها وسماحها للناس بالمغادرة.

وشارك راب في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية ومسؤولين من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وحلف شمال الأطلسي وقطر وتركيا.

المصدر: "رويترز"