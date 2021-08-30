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البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان

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البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين أن أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان، مؤكدا "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان".

يتبع..

المصدر: USA Today

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