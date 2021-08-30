البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ae
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين أن أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان، مؤكدا "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان".
يتبع..
Pentagon officials hold a news conference after U.S. forces conducted a drone strike in Kabul Sunday that also killed civilians. https://t.co/biKeZUMADL— USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021
المصدر: USA Today
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.