البنتاغون: أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين أن أكثر من 122 ألفا بينهم 5 آلاف أمريكي تم إجلاؤهم من أفغانستان، مؤكدا "أننا نعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس لمغادرة أفغانستان".

يتبع..

Pentagon officials hold a news conference after U.S. forces conducted a drone strike in Kabul Sunday that also killed civilians. https://t.co/biKeZUMADL — USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021

المصدر: USA Today