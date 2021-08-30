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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)
Globallookpress
أسامة بن لادن
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نشرت وسائل إعلام ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين فيديو لعودة محمد أمين الحق القيادي بتنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار جنوب شرقي أفغانستان.

ومحمد أمين الحق كان مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة تواجد الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008 ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عاما من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية، أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

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