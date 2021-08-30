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CNN: "نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان"

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CNN:
Reuters
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قال مراسل شبكة CNN المعتمد في البنتاغون أن ثلاث طائرات سي -17 غادرت مطار حامد كرزاي الدولي، مما يشير إلى أن هذه "قد تكون هذه نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان".

وكتب أورين ليبرمان في تغريدة عبر "تويتر": ثلاث طائرات سي -17 غادرت لتوها مطار حامد كرزاي الدولي على التوالي. الساعة الآن منتصف الليل في كابل. قد تكون هذه نهاية الوجود الأمريكي في أفغانستان".

وكان مسؤول أمريكي أكد الأسبوع الماضي أن الرئيس جو بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، استنادا إلى مخاوف من تعرض القوات الأمريكية لهجمات.

وتنفذ إدارة بايدن منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وقد أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، إجلاء أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أكثر من 122 ألفا بينهم 5400 أمريكي تم إجلاؤهم.

المصدر: RT

 

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