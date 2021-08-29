كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن عدد قتلى انفجارات الذخيرة في مستودعات وحدة عسكرية في منطقة جامبيل ارتفع إلى 14 قتيلا.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن "عدد قتلى الانفجار في منطقة جامبيل بلغ 14 قتيلا".

وأضاف: "خبراء المتفجرات عثروا على جثة شخص آخر يتم تحديد هويته".

وذكرت الوزارة أن "البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص، اعتبروا في عداد المفقودين".

من جهته، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم الأحدس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.

المصدر: RT