كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r61u
أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن عدد قتلى انفجارات الذخيرة في مستودعات وحدة عسكرية في منطقة جامبيل ارتفع إلى 14 قتيلا.
وأشار بيان للوزارة، إلى أن "عدد قتلى الانفجار في منطقة جامبيل بلغ 14 قتيلا".
وأضاف: "خبراء المتفجرات عثروا على جثة شخص آخر يتم تحديد هويته".
وذكرت الوزارة أن "البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص، اعتبروا في عداد المفقودين".
من جهته، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم الأحدس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.