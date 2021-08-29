الإعلام الإسرائيلي يتوقع وصول سفير البحرين خلال أيام

توقع الإعلام الإسرائيلي اليوم الأحد، أن يصل السفير البحريني الجديد إلى تل أبيب خلال أيام، لمباشرة عمله.

إقرأ المزيد

وقال روعي كايس، مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان 11" في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" إنه "إذا لم تكن هناك تغييرات، فمن المتوقع أن يصل سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى إسرائيل في الأيام المقبلة ويبدأ عمله".

אם לא יהיו שינויים, השגריר החדש של בחריין בישראל, ח'אלד יוסף אל-ג'לאהמה, צפוי להגיע לכאן בימים הקרובים ולהתחיל בתפקידו pic.twitter.com/Q0fqc8P7A0 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 29, 2021

وكانت البحرين أعلنت في مارس الماضي تعيين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي حينها لنظيره البحريني إن "قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

المصدر: RT