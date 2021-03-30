أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

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وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني أن "قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وتحدث أشكنازي مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني قبيل افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل وتعيين أول سفير للمملكة لدى إسرائيل.

RT

عاجل.. البحرين تعين خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لها لدى إسرائيل.



وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني: ״قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين״ pic.twitter.com/ItlJUu4x0Y — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 30, 2021

وأطلع وزير الخارجية البحريني الوزير أشكنازي على قرار الحكومة البحرينية فتح سفارة في إسرائيل وطلب موافقة أشكنازي على تعيين خالد يوسف الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى إسرائيل.

ورحب وزير الخارجية أشكنازي بقرار حكومة البحرين وشكر نظيره على صداقته الشجاعة وكذلك على شجاعة ملك البحرين وقيادته.

وأرسلت وزارة الخارجية البحرينية رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بطلب الموافقة على السفير المعين، علما أن السفير المعين هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017 وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وأقر وزير الخارجية أشكنازي تعيين السفير الجلاهمة.

في الأسابيع المقبلة، سيصل فريق من البحرين إلى إسرائيل لإنشاء السفارة.

المصدر: RT