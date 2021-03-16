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نتنياهو: أربع اتفاقيات سلام قادمة مع دول المنطقة

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نتنياهو: أربع اتفاقيات سلام قادمة مع دول المنطقة
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "بلاده في طريقها للتوصل إلى سلام مع أربع دول أخرى في المنطقة".

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وقال في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت": "أتيت بأربع اتفاقيات سلام جديدة".

وأضاف: "هناك أربع دول أخرى في الطريق إلى السلام، لقد تحدثت مع أحدهم أمس"، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من "أحد القادة في المنطقة" ليلة أمس الاثنين، وأنهما تحدثا لمدة 45 دقيقة.

وفي العام الماضي، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، والمغرب.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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