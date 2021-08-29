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وسائل إعلام: "طالبان" قطعت الاتصالات عن بنجشير

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وسائل إعلام:
Reuters Aamaj News Agency
عناصر للتحالف الشمالي في بنجشير
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أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" قطعت الاتصالات عن ولاية بنجشير التي لا تزال بؤرة المقاومة الأخيرة في أفغانستان.

ونقلت المذيعة والصحفية في "بي بي سي" البريطانية، يلدا حكيم، على حسابها في "تويتر" اليوم الأحد، عن مصادر محلية تأكيدها قطع الإنترنت وخدمات الاتصالات بالكامل تقريبا عن بنجشير التي تسيطر عليها قوات "التحالف الشمالي" بقيادة أحمد مسعود، نجل القيادي الميداني الراحل أحمد شاه مسعود.

وأكدت وكالة "رها برس" المحلية صحة هذه الأنباء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" أمس السبت عن عضو لجنة الثقافة التابعة لـ"طالبان"، إنعام الله سمنجاني، إعلانه أن قوات الحركة دخلت بنجشير من اتجاهات مختلفة دون مواجهة أي مقاومة، مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض وأن وفدا من "التحالف الشمالي" أجرى محادثات في كابل.

غير أن رئيس وفد التحالف التفاوضي، محمد الماس زاهد، نفى صحة هذه الادعاءات، قائلا: "لا قتال في بنجشير ولم يدخل أحد الولاية".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء في الأيام الأخيرة عن محادثات بين "طالبان" و"التحالف الشمالي" بالتزامن مع استعدادات الطرفين لمواجهة عسكرية محتملة.

المصدر: "بي بي سي" + "رها برس" + "طلوع نيوز"

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