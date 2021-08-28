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مقترح فرنسي بريطاني لإعلان منطقة آمنة في كابل

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مقترح فرنسي بريطاني لإعلان منطقة آمنة في كابل
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرشيف
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستطرحان مشروع قانون في جلسة طارئة لمجلس الأمن حول أفغانستان يوم الاثنين، يقترح إعلان منطقة آمنة في كابل.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ستنشر الأحد: "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل تحت سلطة الأمم المتحدة، لتجمّع الراغبين في مغادرة أفغانستان واستمرار العمليات الإنسانية عبرها".

وسيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا حول أفغانستان مع مندوبي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

المصدر: "رويترز"

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