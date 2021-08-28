مراسل RT عند نقطة تفتيش لطالبان: سيارات "همر" العسكرية الأمريكية ستبقى مجبرة على البقاء في أفغانستان

قام موفد RT Arabic بجولة في كابل بهدف الاطلاع على الإجراءات الأمنية التي فرضتها حركة "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزار موفدنا خالد الجبوري اليوم السبت، خلال الجولة الرامية إلى الاطلاع على نشاط "طالبان" في حفظ الأمن، إحدى نقاط التفتيش التي أقامتها الحركة.

ورصدت عدسة RT عناصر مسلحين لـ"طالبان" عند نقطة التفتيش هذه وبحوزتهم سيارة عسكرية أمريكية من طراز "هامفي".

وأوضح موفدنا أن هذه ستكون بين مئات العربات العسكرية التي أجبرت الولايات المتحدة على تركها في أفغانستان بسبب عجزها عن سحب معداتها العسكرية بالكامل من هذا البلد في الموعد المتفق عليه مع "طالبان".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في كابل، بعد سلسلة الانفجارات الدموية التي دوت الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي وأودت، حسب بعض التقارير، بأرواح نحو 200 شخص بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكريا أمريكيا على الأقل.

وأكد موفدنا أن حالة من الهدوء الحذر سادت في المدينة أمس، مضيفا أن "طالبان" نفذت عمليات تمشيط موسعة بحثا عن عناصر تنظيم "داعش" الذي تبنى الهجوم.

المصدر: RT