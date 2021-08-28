خامنئي يكشف كيفية تعامل طهران مع حكومة أفغانستان المقبلة

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "طهران تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، وعلاقاتها مع الحكومة الأفغانية المقبلة ترتبط بكيفية تعامل كابل معها".

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وفي أول لقاء له مع الحكومة الجديدة، قال علي خامنئي: "احتلوا أفغانستان على مدى عشرين عاما، ولم يقدموا شيئا لهذا الشعب، وقصفوه وقتلوه وظلموه بمختلف الأساليب"، مشيرا إلى أن "إنتاج المخدرات في أفغانستان، ولم يحققوا تقدما في أي مجال، لا المدني ولا الاقتصادي".

وأشار خامنئي إلى أن "الحكومات تأتي وتذهب، لكن الشعب يبقى، ونحن نقف إلى جانب الشعب الأفغاني".

وأضاف خامنئي: "أفغانستان بلد شقيق، ولغتنا وديننا وثقافتنا معه واحدة، وكل ما تحدث له من مصائب هي بسبب الولايات المتحدة، ولاسيما الأحداث الأخيرة"، لافتا إلى أن "الأمريكيين احتلوا أفغانستان لعشرين سنة، ومارسوا كل أنواع الظلم بحق الأفغان، ولم يخطوا خطوة واحدة باتجاه تنمية هذا البلد مدنيا واقتصاديا".

المصدر: RT