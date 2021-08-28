خامنئي للحكومة الجديدة: عليكم استثمار كل ساعة وكل فرصة خلال هذه الفترة

توجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، للحكومة الجديدة، قائلا إن "الوقت يمر بسرعة، وإن هذه السنوات الأربع ستنتهي سريعا، وبالتالي عليكم استثمار كل ساعة وكل فرصة خلال هذه الفترة".

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وقال خامنئي متوجها للحكومة: "شعبية الحكومة تتحقق من خلال تواجد المسؤولين بين الناس والاستماع لمشاكلهم".

وأضاف: "تحدثوا الى الشعب واطلبوا منه المساعدة الفكرية والعملية لحل المشاكل..ثقة الشعب بالحكومة تضررت ولابد من استرجاعها وهذه قضية مهمة للغاية، فثقة الناس، أكبر ثروة للحكومات".

وتابع: "عندما يثق الناس بكم يقفون معكم في الشدة ويقدمون الدعم لكم..نحن متخلفون في تحقيق العدالة واساس الحكومة الإسلامية والجمهورية الإسلامية مبني على إقامة العدل..تجنبوا النظرة الاستعلائية في التعامل مع الشعب".

وأكمل خامنئي: "لا تسمحوا أن تتأثر دبلوماسية الحكومة بالملف النووي"، مؤكدا أنه "يجب العمل على تعزيز مجالات أخرى من الدبلوماسية، ولاسيما الدبلوماسية الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الملف النووي أمر منفصل، ويجب العمل على معالجته بطريقة مناسبة ولائقة، لكن دائرة الدبلوماسية أوسع من مجرد هذا الملف"، لافتا إلى أنه "في الملف النووي، تعاملت الولايات المتحدة بمنتهى الوقاحة، وخرجت من الاتفاق أمام أعين الجميع، والآن تتكلم و كأن إيران هي التي نقضت الاتفاق النووي".

المصدر: RT