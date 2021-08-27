بنغلاديش.. غرق 19 شخصا وعشرات المفقودين إثر اصطدام عبّارة بسفينة شحن

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم غرقا واعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد أن ارتطم مركب مكتظ بالركاب بسفينة تنقل الرمال، في أحدث مأساة تقع بالممرات المائية في بنغلاديش.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة براهمانباريا الشرقية، أنيس الرحمن: "انتشلنا 19 جثة حتى الآن".

وأضاف: "من بين القتلى 9 نساء وطفلين، وأن عملية انتشال المفقودين مستمرة".

بدورهم أكد مسؤولون في الشرطة، أنهم "لا يعرفون عدد المفقودين على وجه الدقة، لكن ركابا قالوا إن أكثر من 50 كانوا على متن العبارة"، فيما قال مدير المنطقة حياة الدولة خان، إن "بعضهم تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ أو تم إنقاذهم".

وفي مايو لماضي، لقي 26 على الأقل مصرعهم غرقا في نهر بادما، بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بالركاب بسفينة بضائع تحمل الرمال.

ويلقى المئات حتفهم كل عام في حوادث العبارات ببنغلاديش، ذات الأرض المنخفضة والممرات المائية الواسعة ومعايير السلامة الرخوة.

المصدر: "رويترز"