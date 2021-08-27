إيطاليا تسجل 45 وفاة و7826 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Guglielmo Mangiapane
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقارنة مع 43 حالة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 7221 إلى 7826.
وسجلت إيطاليا 129002 حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.
وسجلت إيطاليا 4.51 مليون إصابة حتى الآن.
المصدر: وكالات
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