 
مباشر

"حادث في غاية الخطورة".. انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية

أخبار العالم

Reuters Phil Noble
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5hi

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عدة انفجارات دوت على خلفية حريق هائل نشب اليوم الجمعة في مدينة ليمينغتون سبا وسط إنجلترا.

وأكدت شرطة مقاطعة وركشير على حسابها في "تويتر" أن الحريق احتدم في مبان صناعية، مشيرة إلى أنها تنفذ عملية إجلاء في المنطقة.

ودعت الشرطة المواطنين المقيمين على بعد لا يزيد عن 70 مترا عن موقع الحادث إلى إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

بدورها، حثت خدمة إطفاء الحرائق والطوارئ في وركشير السكان المحليين على الابتعاد عن موقع الحريق لمسافة لا تقل عن 100 متر.

ويتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق موقع الحريق وألسنة النيران التي تلتهم المباني الصناعية المذكورة.

وأكدت تقارير صحفية أن الحريق أسفر عن إغلاق عدد من الطرق في المدينة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجارات على مسافة تصل نصف الميل، مشيرة إلى أن عملية إجلاء الناس مستمرة.

وحذر النائب البرلماني عن حزب العمال مات ويستر الذي يمثل وركشير وليمينغتون سبا على حسابه في "تويتر" من أن هذا الحريق يمثل "حادثا في غاية الخطورة قد يشمل مواد كيميائية تستخدم في إنتاج البلاستيك، ما يشكل خطرا على صحة الناس.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا