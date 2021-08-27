"حادث في غاية الخطورة".. انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عدة انفجارات دوت على خلفية حريق هائل نشب اليوم الجمعة في مدينة ليمينغتون سبا وسط إنجلترا.

وأكدت شرطة مقاطعة وركشير على حسابها في "تويتر" أن الحريق احتدم في مبان صناعية، مشيرة إلى أنها تنفذ عملية إجلاء في المنطقة.

Properties within the vicinity of Juno Drive, Leamington are currently being evacuated as a result of a fire at an industrial premises.



If you live within 70 metres of the site, please keep windows and doors closed.



We are working with @WarksFireRescuepic.twitter.com/wZU1BrYLVH — Warwickshire Police (@warkspolice) August 27, 2021

ودعت الشرطة المواطنين المقيمين على بعد لا يزيد عن 70 مترا عن موقع الحادث إلى إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

بدورها، حثت خدمة إطفاء الحرائق والطوارئ في وركشير السكان المحليين على الابتعاد عن موقع الحريق لمسافة لا تقل عن 100 متر.

ويتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق موقع الحريق وألسنة النيران التي تلتهم المباني الصناعية المذكورة.

🇬🇧⚡️HUGE fire in Leamington Spa, UK, smoke seen FOR MILES - people told to stay indoors as emergency services rush to the scene.



Emergency responders are battling an enormous fire in the UK town of Leamington Spa, as locals are reportedly vomiting from the smoke. pic.twitter.com/wN5aEFLIX5 — The RAGEX (@theragex) August 27, 2021

my hometown rn - everyone in the leamington area plz stay safe <3 (not my video) pic.twitter.com/DZZOOVY84Z — beth (@BethanLouise_XO) August 27, 2021

وأكدت تقارير صحفية أن الحريق أسفر عن إغلاق عدد من الطرق في المدينة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجارات على مسافة تصل نصف الميل، مشيرة إلى أن عملية إجلاء الناس مستمرة.

وحذر النائب البرلماني عن حزب العمال مات ويستر الذي يمثل وركشير وليمينغتون سبا على حسابه في "تويتر" من أن هذا الحريق يمثل "حادثا في غاية الخطورة قد يشمل مواد كيميائية تستخدم في إنتاج البلاستيك، ما يشكل خطرا على صحة الناس.

Massive fire on Tachbrook Ind Est. Extremely serious.

Hearing it may involve chemicals from plastics business unit.

Please close windows and stay indoors.

Will update as I hear more pic.twitter.com/8aXikcFpln — Matt Western MP 💙 (@MattWestern_) August 27, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية