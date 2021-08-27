بريطانيا تحذر من هجمات أخرى في كابل وتؤكد أن مهمة الإجلاء دخلت "ساعاتها الأخيرة"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد.

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وأضاف والاس أن الانفجارات التي وقعت يوم الخميس أودت بحياة 85 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا لم تسرع من مغادرة بريطانيا للبلاد.

وقال إن إغلاق مركز المعالجة في فندق البارون بالقرب من المطار حدث في الموعد المحدد، مؤكدا أن مهمة الإجلاء البريطانية في كابل دخلت "ساعاتها الأخيرة".

وأكد والاس لشبكة "سكاي نيوز" أنه "من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقتربنا من المغادرة.. أثناء مغادرتنا، سترغب مجموعات معينة مثل "داعش" في تقديم ادعاء بأنهم طردوا الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة."

المصدر: رويترز + اندبندنت