 
مباشر

بريطانيا تحذر من هجمات أخرى في كابل وتؤكد أن مهمة الإجلاء دخلت "ساعاتها الأخيرة"

أخبار العالم

بريطانيا تحذر من هجمات أخرى في كابل وتؤكد أن مهمة الإجلاء دخلت
Reuters
مطار كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5e4

 قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد.

إقرأ المزيد
صحيفة: موظفو السفارة البريطانية في كابل تركوا وثائق فيها بيانات أفغان تعاونوا مع لندن
صحيفة: موظفو السفارة البريطانية في كابل تركوا وثائق فيها بيانات أفغان تعاونوا مع لندن

وأضاف والاس أن الانفجارات التي وقعت يوم الخميس أودت بحياة 85 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا لم تسرع من مغادرة بريطانيا للبلاد.

وقال إن إغلاق مركز المعالجة في فندق البارون بالقرب من المطار حدث في الموعد المحدد، مؤكدا أن مهمة الإجلاء البريطانية في كابل دخلت "ساعاتها الأخيرة".

وأكد والاس لشبكة "سكاي نيوز" أنه "من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقتربنا من المغادرة.. أثناء مغادرتنا، سترغب مجموعات معينة مثل "داعش" في تقديم ادعاء بأنهم طردوا الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة."

المصدر: رويترز + اندبندنت

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا