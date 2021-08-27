صحيفة: موظفو السفارة البريطانية في كابل تركوا وثائق فيها بيانات أفغان تعاونوا مع لندن

أفادت صحيفة "ذي تايمز" بأن موظفي السفارة البريطانية لدى أفغانستان تركوا في مقر السفارة في كابل بيانات شخصية لأفغان تعاونوا مع البريطانيين.

وقالت الصحيفة إنها عثرت على الوثائق متناثرة على الأرض داخل مجمع السفارة، الذي سيطرت عليه حركة "طالبان" بعد إجلاء البريطانيين يوم 15 أغسطس.

وحسب الصحيفة فإن الأوراق كانت تحدد هوية 7 أفغان مع أرقام هواتفهم.

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وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لوكالة "رويترز"، إنه "تم سحب سفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابل. تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة".

وذكرت "ذي تايمز" أنها سلمت بيانات ثلاثة موظفين أفغان وثمانية أفراد من عائلاتهم لوزارة الخارجية البريطانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه "بشكل حاسم تمكنا الآن من إيصال هذه العائلات الثلاث إلى بر الأمان".

المصدر: "تايمز"، "رويترز"